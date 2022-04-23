عمرو أديب: تركي آل الشيخ صاحب فضل عليا (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

تحدث الإعلامي المصري عمرو أديب، عن علاقة الصداقة التي جمعته بالمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه.

وتفصيلاً، قال “أديب” في حديثه: “تركي آل الشيخ صاحب فضل عليا ودعمني في وقت صعب مريت بيه، وطلب مني اشتغل وقالي عبارة متستهاش، قالي لو سمحت يا عمر طولي رقبتي”.

وأكد الإعلامي المصري أن العبارة لم ينساها طوال مدة عمله بقناة “إم بي سي” فظل يتذكرها طوال الأربع سنوات، مضيفًا: “اللي يعرف تركي آل الشيخ هذا رجل لا ينام وأصبح لي صديق وأخ دعمني وساندني”.

وتابع عن دور “آل الشيخ” في التطوير: “تركي واحد من الناس اللي ساهموا في تغيير شكل المملكة من خلال رؤية الأمير محمد بن سلمان”، وذلك بحسب قناة “العربية السعودية”.