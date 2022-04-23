أكاديمية التطوع الصحي: يتم توفير جميع أنواع الأدوية للمعتكفين مجانًا
أوضح الدكتور خالد العطاس مدير العيادات الرمضانية في أكاديمية التطوع الصحي، أنه يتم توفير جميع أنواع الأدوية للمعتكفين دون مقابل.
وقال “العطاس” إن العيادات توفر الأدوية للمعتكفين مجانًا ودون مقابل سواء كانت أمراض مزمنة مثل الضغط أو السكر أو والأمراض المنتشرة مثل الانفلونزا وغيرها.
كما ذكر أنه يتم إعطاء المعتكف وصف من الاستشاري المختص لهذه الأدوية مجاني ودون مقابل، وذلك بحسب قناة “الإخبارية”.
فيديو | مدير العيادات الرمضانية في أكاديمية التطوع الصحي لمراسلنا أسامة العبيدي بالمسجد الحرام: توفير جميع أنواع الأدوية للمعتكفين دون مقابل#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/GDeNcFsHML
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 23, 2022
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