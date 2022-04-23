مكافأة رياضيين كوريين متوّجين بذهبيتين في أولمبياد بكين بدجاج مقلي

وكالات(صدى):

أعطت كوريا الجنوبية فائزين بميداليتين ذهبيتين أولمبيتين دجاجاً مقلياً مجانياً مدى الحياة، من أجل الاحتفال بإنجازيهما في دورة الألعاب الشتوية في بكين العام الحالي.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن المتزلجان حصلا على مضمار قصير هوانغ داي-هيون وتشوي مين-جيونغ على وعد بالحصول على الدجاج المقلي مجاناً حتى يبلغان 60 عاماً.

وتبين أن الحاصلين على ميداليات فضية سيحصلون على قسيمة مرتين في الأسبوع لمدة 20 عاماً، وعشرة أعوام لمن ظفر بالبرونزية.

وكان رئيس الوفد الأولمبي لكوريا الجنوبية يون هونغ-جيون قد وعد الرياضيين بـ “راتب بالدجاج” في حال فوزهم بميدالية ذهبية.