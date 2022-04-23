شاهد.. أخصائي يوضح مخاطر المعكرونة على الصحة وأسوأ أنواعها المصنوعة
تحدث أخصائي التغذية الدكتور عبدالله المطيري، عن مخاطر المعكرونة على الصحة وأسوأ أنواعها المصنوعة.
وقال عبدالله المطيري:”يجب معرفة المصدر الذي صنعت منه المعكرونة ويفضل تناول تلك المصنوعة من حبوب القمح الكاملة وليس المصنوعة من الدقيق الأبيض الذي يعد أسوأ الأنواع”.
وأوضح أن الإفراط في تناول المعكرونة خاصة البيضاء منها يسبب العديد من الأمراض، مثل السمنة وأمراض السكري، مشيرا:” لا يستبعد أن يكون المتهم الأول للإصابة بالسكري والسمنة في المملكة هو الإفراط في تناول المعكرونة”.
فيديو | أخصائي التغذية في سعود الطبية د.عبدالله المطيري: المعكرونة تسبب السمنة وأمراض السكري وأسوأ أنواعها المصنوعة من الدقيق الأبيض#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/dABlnknAte
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 23, 2022
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