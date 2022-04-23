بلدية بقعاء توضح حقيقة ما حدث من اجتهادات عفوية أثناء وصول رئيس البلدية إلى حفل التنمية الاجتماعية

حائل(صدى):

أصدرت بلدية محافظة بقعاء بيانا توضيحيا بشأن ماتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص وصول رئيس بلدية محافظة بقعاء إلى حفل التنمية الاجتماعية ببقعاء الشرقية وما صاحبه من اجتهادات عفوية من قبل الطلاب المنظمين.

وأكدت أن حضور رئيس البلدية كانت تلبية لدعوة لجنة التنمية الاجتماعية للمشاركة في حفل اختتام دورة رمضانية لكرة الطائرة من تنظيم اللجنة، وأثناء الوصول اجتهد بعض المنظمين المتطوعين من الطلاب بوضع ممر أمام مدخل المناسبة دون تنسيق مسبق مع البلدية، حيث أحاطوا به اجتهادا منهم ولم يستمر الوضع سوى لحظات.

وقالت بلدية محافظة بقعاء أن مثل هذه الإجراءات ليست ضمن تنظيماتها وصلاحياتها، الأمر الذي دفع مسؤوليها إلى إيقاف ما حدث بشكل فوري عند حدوثه.