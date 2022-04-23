شاهد.. قصة مؤثرة لأم وزعت أطفالها على منازل القرية بعد وفاة زوجها

الرياض(صدى):

روت امرأة، قصة مؤثرة لتوزيع أبنائها التسعة على منزل القرية التي تعيش بها بعد وفاة زوجها بسبب عدم قدرتها على توفير حياة كريمة بهم وتحملت فراقهم لتأمين حياة أفضل.

وقالت الأم:”زوجي توفى منذ سنتين ولدي 9 أبناء وزعتهم على بيوت القرية لعدم قدرتي على توفير معيشة كريمة لهم”.

وأشارت:”أشتاق إلى أبنائي دائما”، حيث أخبرها الفنان فايز المالكي بأنه سيتم كفالة أبنائها من خلال مشروع كفالة الأيتام التابع لمركز الملك سلمان وسيتم توفير الملابس والتعليم والصحة والدراسة.