شاهد.. قصة مؤثرة لأم وزعت أطفالها على منازل القرية بعد وفاة زوجها
روت امرأة، قصة مؤثرة لتوزيع أبنائها التسعة على منزل القرية التي تعيش بها بعد وفاة زوجها بسبب عدم قدرتها على توفير حياة كريمة بهم وتحملت فراقهم لتأمين حياة أفضل.
وقالت الأم:”زوجي توفى منذ سنتين ولدي 9 أبناء وزعتهم على بيوت القرية لعدم قدرتي على توفير معيشة كريمة لهم”.
وأشارت:”أشتاق إلى أبنائي دائما”، حيث أخبرها الفنان فايز المالكي بأنه سيتم كفالة أبنائها من خلال مشروع كفالة الأيتام التابع لمركز الملك سلمان وسيتم توفير الملابس والتعليم والصحة والدراسة.
#انسان | "وزعت أطفالي على بيوت القرية" كلمات مؤثرة ومبكية لأم تحملت فراق أطفالها لتأمين حياة أفضل لهم. #قناة_السعودية #انسان_على_السعودية pic.twitter.com/zz0w6AOtq8
— قناة السعودية (@saudiatv) April 23, 2022
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