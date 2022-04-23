بالفيديو.. خاصية في الآيفون للحد من مشاكل تصوير الأطفال في مواقع التواصل الإجتماعي
أوضح رباح الصديان، مختص تقني، طريقة في الآيفون للحد من مشاكل تصوير الأطفال في مواقع التواصل الإجتماعي
وقال الصديان:” لتفعيل هذه الخاصية يتم الدخول أولا على تطبيق الساعة ومنها يتم اختيار مؤقت، ثم تفعيل إيقاف الموسيقى”.
وأضاف ” الخطوة الثانية، تدخل على تطبيق الاختصارات ثم الضغط على التحكم التلقائي، ثم تشغل التحكم الشخصي، ثم تختار التطبيق وتضغط على تطبيق تريده وتعمل له قفل”.
طريقة في الآيفون للحد من مشاكل تصوير الأطفال في مواقع التواصل الإجتماعي – رباح الصديان @rabahAlsdianhttps://t.co/o6hNAfgJOf#المعزب21 pic.twitter.com/faNCnyBOEC
— قناة الرسالة (@alresalahnet) April 22, 2022
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