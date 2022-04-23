  • السبت 23 أبريل

  1. الرئيسية
  2. عالم المرأة
  3. بالفيديو.. خاصية في الآيفون للحد من مشاكل تصوير الأطفال في مواقع التواصل الإجتماعي

بالفيديو.. خاصية في الآيفون للحد من مشاكل تصوير الأطفال في مواقع التواصل الإجتماعي

بالفيديو.. خاصية في الآيفون للحد من مشاكل تصوير الأطفال في مواقع التواصل الإجتماعي
أميرة خالد(صدى):

أوضح رباح الصديان، مختص تقني، ‏طريقة في الآيفون للحد من مشاكل تصوير الأطفال في مواقع التواصل الإجتماعي

وقال الصديان:” لتفعيل هذه الخاصية يتم الدخول أولا على تطبيق الساعة ومنها يتم اختيار مؤقت، ثم تفعيل إيقاف الموسيقى”.

وأضاف ” الخطوة الثانية، تدخل على تطبيق الاختصارات ثم الضغط على التحكم التلقائي، ثم تشغل التحكم الشخصي، ثم تختار التطبيق وتضغط على تطبيق تريده وتعمل له قفل”.


الوسوم:, , , , , , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.