بالفيديو.. خاصية في الآيفون للحد من مشاكل تصوير الأطفال في مواقع التواصل الإجتماعي

أميرة خالد(صدى):

أوضح رباح الصديان، مختص تقني، ‏طريقة في الآيفون للحد من مشاكل تصوير الأطفال في مواقع التواصل الإجتماعي

وقال الصديان:” لتفعيل هذه الخاصية يتم الدخول أولا على تطبيق الساعة ومنها يتم اختيار مؤقت، ثم تفعيل إيقاف الموسيقى”.

وأضاف ” الخطوة الثانية، تدخل على تطبيق الاختصارات ثم الضغط على التحكم التلقائي، ثم تشغل التحكم الشخصي، ثم تختار التطبيق وتضغط على تطبيق تريده وتعمل له قفل”.