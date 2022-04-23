تهديد ماغواير بقنبلة بعد هزيمة مانشستر يونايتد

وكالات(صدى):

تكشفت تفاصيل جديدة، عن تهديد أحد الجماهير للإنجليزي هاري ماغواير قائد مانشستر يونايتد بوجود قنبلة في بيته، وذلك بعد هزيمة الفريق من ليفربول برباعية نظيفة في الدوري الإنجليزي.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن صاحب التهديد ادعى وجود 3 قنابل في منزل ماغواير، وسيقوم بتفجيرها إذا لم يرحل عن الفريق، اللاعب الآن يقيم مع أحد أصدقائه وعائلته في منزل بعيد آمن.

وأشارت:” المهووس أعطى ماغواير مهلة 72 ساعة وإلا سيقوم بتنفيذ تهديده الذي أرسله إلى وكيل اللاعب عبر البريد الإلكتروني، اللاعب كان في “الكارينغتون”، المركز التدريبي لمانشستر يونايتد، وهرع إلى منزله فور معرفته بالتهديد ليكون رفقة خطيبته وابنتيه.

وتابعت:” رجال الشرطة مع كلابهم البوليسية قاموا بتفتيش منزل ماغواير الفاخر الذي يبلغ تكلفته 4 ملايين جنيه إسترليني ليومين متتاليين ولم يتم العثور على شيء”.