شاهد.. قانوني يكشف عن عقوبة المتورطين في غسيل الأموال
تحدث المستشار القانوني فيصل الميموني، عن عقوبة المتورطين في غسيل الأموال، قائلا:”جريمة غسيل الأموال هي مجرد عملية إضفاء على أموال مكتسبة بغير شرعية”.
وأوضح فيصل الميموني، أن هذه العملية تعد جريمة بغض النظر عن إدانة وجريمة اكتساب المال، لافتا:” لدينا مال مكتسب بطريقة غير شرعية ونظامية، ولدينا محاولة تطهير وتنظيف هذا المال بإعطائه الشرعية”.
وتابع:”عقوبة غسيل الأموال السجن 15 عاماً، وغرامة تصل إلى 7 مليون ريال بحسب نظام مكافحة غسيل الأموال”.
فيديو | مستشار قانوني لـ #نشرة_النهار:
مجرد دخول الشخص في قضية غسل الأموال فهو مهدد بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة وغرامة تبلغ 7 ملايين ريال pic.twitter.com/sm99uu4up3
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 23, 2022
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