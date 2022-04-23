شاهد.. قانوني يكشف عن عقوبة المتورطين في غسيل الأموال

الرياض(صدى):

تحدث المستشار القانوني فيصل الميموني، عن عقوبة المتورطين في غسيل الأموال، قائلا:”جريمة غسيل الأموال هي مجرد عملية إضفاء على أموال مكتسبة بغير شرعية”.

وأوضح فيصل الميموني، أن هذه العملية تعد جريمة بغض النظر عن إدانة وجريمة اكتساب المال، لافتا:” لدينا مال مكتسب بطريقة غير شرعية ونظامية، ولدينا محاولة تطهير وتنظيف هذا المال بإعطائه الشرعية”.

وتابع:”عقوبة غسيل الأموال السجن 15 عاماً، وغرامة تصل إلى 7 مليون ريال بحسب نظام مكافحة غسيل الأموال”.