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شاهد.. قانوني يكشف عن عقوبة المتورطين في غسيل الأموال

شاهد.. قانوني يكشف عن عقوبة المتورطين في غسيل الأموال
الرياض(صدى):

تحدث المستشار القانوني فيصل الميموني، عن عقوبة المتورطين في غسيل الأموال، قائلا:”جريمة غسيل الأموال هي مجرد عملية إضفاء على أموال مكتسبة بغير شرعية”.

وأوضح فيصل الميموني، أن هذه العملية تعد جريمة بغض النظر عن إدانة وجريمة اكتساب المال، لافتا:” لدينا مال مكتسب بطريقة غير شرعية ونظامية، ولدينا محاولة تطهير وتنظيف هذا المال بإعطائه الشرعية”.

وتابع:”عقوبة غسيل الأموال السجن 15 عاماً، وغرامة تصل إلى 7 مليون ريال بحسب نظام مكافحة غسيل الأموال”.

 


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