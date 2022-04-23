بالفيديو.. الشيخ علي الشبل يوضح مقدار زكاة الفطر وكيف يُحسب

علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، ‏مقدار زكاة الفطر وكيف للشخص أن يحسبه؟

وقال الشبل:” زكاة الفطر هي صاع عن كل واحد الصغير والكبير، الذكر والأنثى، العبد والحر، ومقدار الصاع الآن وفقاً لما أفتت به اللجنة الدائمة للفتوى هي ثلاثة كيلو غرامات من طعام أهل البلد”.

وأضاف ” كيس الأرز الصغير تكفى عن ٣ أشخاص، ويلزمك إن كنتم ثلاثة أن تزنها، لكن إذا كانت الكيس كبيرة فأحياناً يتخلف الوزن المكتوب عن الوزن المحسوب “.

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