شاهد.. مختص يوضح سبب انتشار الشبو في المملكة

الرياض(صدى):

قال مدير الدراسات في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الدكتور سليمان اللحيدان، الشبو من أخطر المواد المصنفة دوليا وأطلقت إنذارات مبكرة فيها من قبل الأمم المتحدة.

وأبان سليمان اللحيدان، أن الشبو من أشد المواد المخدرة تأثيراً وتنبيها للعقل، مشيرا:”توجد إحصائيات تشير لانتشار مادة الشبو في المملكة”.

ولفت:”هذه المادة تاريخها قديم منذ نحو 200 عام، وكان يتم إعطاؤها للجنود الغزاة في بعض الدول، لتكون أداة قتل”، موضحا:”مادة الشبو انتشرت بين الشباب، لأنها تقود إلى فترة نشوة أكبر”.

فيديو | د. سليمان اللحيدان لـ #نشرة_النهار: هنالك إحصائيات تشير لانتشار مادة "الشبو" في #المملكة.. وإعطاء نشوة للمخدر أطول هي السبب الدافع للتعاطي pic.twitter.com/NzNgn2qbsY — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 23, 2022