انطلاق الدورة العلمية ضمن مبادرة تفقة القانونية والشرعيه

الرياض(صدى):

أوضح الأستاذ ناصر العوجان أنه تم بدء الدورة العلمية القانونية مساء الجمعة في فندق ريدسون بلو، وذلك ضمن الملتقى الرابع الذي يحتضنهُ مبادره تفقه القانونية والشرعيه.

وحضر الدورة عدد من القامات العلمية منهم، الشيخ محمد بن عثيمين قاضِ سابقاً في ديوان المظالم، وعدد من الأساتذة الكرام، و المحامين والمحاميات وطلبة الكليات وأعضاء المبادره الذين بادرو في تنظيم الدوره.

وتجاوز الحضور أكثر من ٩٠ شخص ، وفي البث المباشر تجاوز أكثر من ٢٠٠٠ من المسجلين، فيما وجه ملتقى تفَقهَ القانوني والشرعي الشكر لشركاء النجاح والداعمين للملتقى.