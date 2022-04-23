مختص : تخزين الطائرات أثرت على العرض والطلب وتسببت في ارتفاع أسعار تذاكر الطيران ( فيديو)

الرياض(صدى):

أوضح المختص في قطاع الطيران عمر القحطاني أن تخزين الطائرات إحدى الممارسات التي أثرت على العرض والطلب وبالتالي ارتفاع أسعار تذاكر الطيران في المملكة.

وقال القحطاني :” أن قطاع الطيران مر بأزمات كثيرة في السابق لافتاً إلى أن ردات الفعل الموجودة اليوم بعد أزمة كورونا ليس منطقي وغير معقول، واليوم طريقة المعالجة لما بعد أزمة كورونا مقارنة بالمملكة العربية السعودية بدول الخليج بدول العالم سنجد الفارق لافي أسعار التذاكر، لا في الخدمات المقدمة، وكذلك لا في مضاعفة أسعار الخدمات من الشركات “.

وأضاف” هناك غياب في دور المشرع في ضبط حماية المستهلك في المراقبة لشركات النقل، واليوم عندنا خطوط تشغيل مابين الرياض وجدة والرياض ومحيط إقليمي قريب، ولكننا نواجه ارتفاع في الأسعار، وهذا الارتفاع لا يبرره إلا غياب دور المشرع ”

#نشرة_الرابعة | المختص في قطاع الطيران عمر القحطاني : تخزين الطائرات إحدى الممارسات التي أثرت على العرض والطلب وبالتالي ارتفاع أسعار تذاكر الطيران في #السعودية pic.twitter.com/yuZx0EFmFs — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 23, 2022

#نشرة_الرابعة | المختص في قطاع الطيران عمر القحطاني : قطاع #الطيران مر بأزمات عديدة في السابق وردود الفعل بعد أزمة #كورونا ليست منطقية pic.twitter.com/7ukWUUXyps — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 23, 2022