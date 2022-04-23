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  3. بالفيديو.. مواطنة تسعينية تتبرع بخاتم ذهب لمنصة تراحم لرعاية أسر السجناء

بالفيديو.. مواطنة تسعينية تتبرع بخاتم ذهب لمنصة تراحم لرعاية أسر السجناء

بالفيديو.. مواطنة تسعينية تتبرع بخاتم ذهب لمنصة تراحم لرعاية أسر السجناء
الرياض(صدى):

تبرعت مواطنة تسعينية بخاتم ذهب لمنصة تراحم لتحوله المنصة إلى مزاد خيري يعود ريعه إلى اللجنة الوطنية لرعاية أسر السجناء

‎َوأقدمت السيدة على التبرع بخاتمها من واجب مسؤليتها الإجتماعية تجاه هذه الأسر، واقترحت تراحم أن يباع هذا الخاتم في مزاد لرجال الأعمال ويقدم ثمنه لمنصة تراحم لتكفل به أسر السجناء


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