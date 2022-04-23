بالفيديو.. مواطنة تسعينية تتبرع بخاتم ذهب لمنصة تراحم لرعاية أسر السجناء

الرياض(صدى):

تبرعت مواطنة تسعينية بخاتم ذهب لمنصة تراحم لتحوله المنصة إلى مزاد خيري يعود ريعه إلى اللجنة الوطنية لرعاية أسر السجناء

‎َوأقدمت السيدة على التبرع بخاتمها من واجب مسؤليتها الإجتماعية تجاه هذه الأسر، واقترحت تراحم أن يباع هذا الخاتم في مزاد لرجال الأعمال ويقدم ثمنه لمنصة تراحم لتكفل به أسر السجناء