بالفيديو.. مواطنة تسعينية تتبرع بخاتم ذهب لمنصة تراحم لرعاية أسر السجناء
تبرعت مواطنة تسعينية بخاتم ذهب لمنصة تراحم لتحوله المنصة إلى مزاد خيري يعود ريعه إلى اللجنة الوطنية لرعاية أسر السجناء
َوأقدمت السيدة على التبرع بخاتمها من واجب مسؤليتها الإجتماعية تجاه هذه الأسر، واقترحت تراحم أن يباع هذا الخاتم في مزاد لرجال الأعمال ويقدم ثمنه لمنصة تراحم لتكفل به أسر السجناء
فيديو | عطاء وسخاء..
مواطنة تسعينية تتبرع بخاتم ذهب لمنصة #تراحم لتحوله المنصة إلى مزاد خيري يعود ريعه إلى اللجنة الوطنية لرعاية أسر السجناء#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/AfQqQEn6A9
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 23, 2022
اترك تعليقاً