فيفي عبده تؤكد عدم علمها المسبق بمقالب رامز جلال

القاهرة(صدى):

أوضحت الفنانة المصرية فيفي عبده، حقيقة ماتم تداوله بشأن معرفتها المسبقة بمقالب الفنان المصري رامز جلال، مؤكدة أنها لا تعلم بالأمر إلا بعد وقوعها ضحية في مقالبه الشهيرة.

وقالت فيفي عبده: ”لا ما أعرفش، أعرف منين.. والله ما أعرف، أنا رايحة لدبي، أنا نزلت بمياه في الأستوديو، خلال المقلب، وهذا ليس مشهدا تمثيلا بل مشهد حقيقي ولم أعلم بوجود رامز“.

وأضافت : “بالنسبة لرامز أنا بحبه، بس هو شقي، ولسانه متبري منه“، موضحة أنها كانت دائما ما تنخدع في البرنامج، وتتعرض لحالة من الرعب” .