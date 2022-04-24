تقنية جديدة تفتت الأورام السرطانية بواسطة الموجات فوق الصوتية

أميرة خالد(صدى):

توصل باحثون من جامعة ميتشيغان الأمريكية، إلى ابتكار تقنية جديدة للتخلص من الأورام السرطانية، باستخدام الموجات فوق الصوتية.

وأشار الباحثون إلى أنه يتم توصيل تلك الموجات، بنبضات تبلغ ميكروثانية إلى الأنسجة المستهدفة لتفتيتها، ينتج عنها تكون فقاعات تتمدد ثم تنهار، ما يؤدّي إلى قتل الخلايا السرطانية وتفكيك بنية الورم.

ويرى الباحثون أن الأشلاء المتبقية من تدمير الورم تحتوي على مكونات لتحفيز ما يعرف باسم “القتل المناعي للخلايا”،وفيها يستهدف الجهاز المناعي الخلايا السرطانية ويعمل على القضاء عليها.