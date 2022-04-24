تعادل مثير للهلال أمام الشارقة في دوري الأبطال

نواف السالم(صدى):

تعادل فريق الهلال أمام نظيره الشارقة الإماراتي بنتيجة ٢-٢ في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2022.

وسجل هدف التقدم في الدقيقة الخامسة اللاعب عثمان كمار، وأضاف زميله ماجد رائد الهدف الثاني في الثواني الأخيرة من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني حاول الهلال العودة والضغط هجوميًا، ليسجل في الدقيقة 78 عن طريق اللاعب متعب الفرج، وتعادل زميله سالم الدوسري من ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة.

وبذلك يواصل الهلال تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة ويحتل الشارقة المركز الثالث برصيد 5 نقاط.