أمانة منطقة المدينة المنورة توفر 34 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة عن توفر 34 وظيفة شاغرة في البلديات التابعة لها في المحافظات التالية (ينبع، العيص، خيبر، المهد، الحسو، الصلصلة، جهينة والمربع، السويرقية) ، عبر (جدارة).

وأوضحت الشركة المسميات الوظيفية المطلوبة :

1- بلدية محافظة العيص:

– مهندس مدني مساعد.

– مهندس معماري مساعد.

2- بلدية محافظة خيبر:

– مهندس مدني مساعد.

3- بلدية الحسو:

– مهندس تخطيط.

4- بلدية محافظة المهد:

– مهندس معماري.

– مهندس مدني.

– مهندس تخطيط.

5- بلدية السويرقية:

– مهندس مدني.

– مهندس تخطيط.

– رسام معماري.

– فني زراعي.

7- بلدية المسيجيد والقاحة:

– مهندس معماري.

8- بلدية بدر:

– مهندس تخطيط.

– مهندس مدني.

– مهندس مساحة.

– مراقب إنشاءات.

– مسّاح.

9- بلدية خيبر:

– مهندس مدني.

– مسّاح.

8- بلدية ينبع:

– مهندس تخطيط.

– مهندس مدني.

– مهندس حاسب آلي.

– مهندس كهربائي.

9- بلدية النخيل:

– مهندس معماري.

12- بلدية سليل جهينة:

– مهندس مدني.

– مهندس معماري.

13- بلدية ينبع النخل:

– مهندس زراعي.

– مهندس تخطيط.

– مهندس معماري.

– باحث قضايا.

14- بلدية وادي الفرع:

– مهندس معماري.

15- بلدية يثرب:

– مهندس مدني.

وأشارت إلى أن التقديم متاح من الآن وينتهي يوم الإثنين بتاريخ 1443/09/24هـ الموافق 2022/04/25م، وذلك من خلال الموقع