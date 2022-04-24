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فيديو.. خبير اقتصادي يكشف أفضل وقت للشراء والبيع في سوق الأسهم

فيديو.. خبير اقتصادي يكشف أفضل وقت للشراء والبيع في سوق الأسهم
عادل الحربي(صدى):

كشف الخبير الاقتصادي عبدالله الربدي عن أكبر الأخطاء التي يقع فيها المستثمر في سوق الأسهم، موضحا أنه يتمثل في عدم اتباعه سياسة استثمارية واحدة.

وضرب الربدي خلال برنامج الليوان، مثالا بأن شخص يطلب ترشيح سهم له، وخلال اسبوع ينزل السهم ريال أو ريالين، على طول يقوم ببيعه، قائلا: هذا سلوك مضاربة وليس سلوك مستثمر السوق يكافيء من يصبر.

وعن أفضل وقت للشراء والبيع، قال الربدي: دائما هنالك وقت للشراء لكن الأفضل هو وقت الأزمات، لأنه وقت التخفيضات، بينما يكون أفضل وقت للبيع هو لما يكون السوق يرتفع ارتفاعات كبيرة متوارية.


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