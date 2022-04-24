بعد توديعه أبطال آسيا..مدرب الشارقة: الانتصار لدى الهلال مثل الـ DNA

طلال الغامدي(صدى):

علق المدير الفني لفريق الشارقة الإماراتي، الروماني كوزمين أولارويو على تعادل فريقه أمام الهلال بنتيجة، 2-2، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقال كوزمين: حاولنا الانتصار وقدمنا مباراة جيدة استمتع بها الجميع، في آخر الدقائق تعرضنا للإرهاق الذي أثر علينا إلى جانب خطأ الحارس في ركلة الجزاء، مضيفا: الهلال يمتلك لاعبيه المميزين وثقافة الانتصار لديه مثل الـ DNA في الجسم.

واحتفظ الهلال بصدارة المجموعة برصيد 13 نقطة، وفي ذات المجموعة فاز الريان القطري على إستقلال الطاجيكي بهدف نظيف رافعا رصيده إلى 10 نقاط، بينما وصل الشارقة إلى 5 نقاط في المركز الثالث ليودع دوري الأبطال رسميا.