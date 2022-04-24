بيان توضيحي من «نجم» بخصوص حادثة سقوط نخلة على سيارة بالرياض

عادل الحربي(صدى):

أصدرت شركة «نجم» لخدمات التأمين، بيانا في الساعات الأولى من اليوم الأحد، بخصوص حـادث سقوط نخلة على إحدى المركبات، في الرياض.

وأوضحت الشركة في بيانها أن الحادث وقع نتيجة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة، مؤكدةً حق أطراف حـوادث المركبات حال وجود اعتراض أو أي مسببات للشكوى لدى أطراف الحادث.

وأشارت إلى أنه تمت معالجة الاعتراض المقدم من العميل، بعد مراجعة الطلب حسب الإجراءات النظامية بالشركة.

ولفتت إلى أنه تم تصحيح الخطأ وتحديد النسبة الصحيحة للحـادث، وذلك بعد دراسة كافة المعطيات حول الحادث.

يذكر أن عاصفة رملية في مدينة الرياض، تسببت في سقوط نخلة على قائد مركبة أثناء سيره في الطريق الدائري الشمالي بين مخرج 4 ومخرج 5 باتجاه الشرق، ونتجت عنه أضرار مادية لمركبته.

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