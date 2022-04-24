  • الأحد 24 أبريل

  1. الرئيسية
  2. أخبار الصفحة الرئيسية
  3. بيان توضيحي من «نجم» بخصوص حادثة سقوط نخلة على سيارة بالرياض

بيان توضيحي من «نجم» بخصوص حادثة سقوط نخلة على سيارة بالرياض

بيان توضيحي من «نجم» بخصوص حادثة سقوط نخلة على سيارة بالرياض
عادل الحربي(صدى):

أصدرت شركة «نجم» لخدمات التأمين، بيانا في الساعات الأولى من اليوم الأحد، بخصوص حـادث سقوط نخلة على إحدى المركبات، في الرياض.

وأوضحت الشركة في بيانها أن الحادث وقع نتيجة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة، مؤكدةً حق أطراف حـوادث المركبات حال وجود اعتراض أو أي مسببات للشكوى لدى أطراف الحادث.

وأشارت إلى أنه تمت معالجة الاعتراض المقدم من العميل، بعد مراجعة الطلب حسب الإجراءات النظامية بالشركة.

ولفتت إلى أنه تم تصحيح الخطأ وتحديد النسبة الصحيحة للحـادث، وذلك بعد دراسة كافة المعطيات حول الحادث.

يذكر أن عاصفة رملية في مدينة الرياض، تسببت في سقوط نخلة على قائد مركبة أثناء سيره في الطريق الدائري الشمالي بين مخرج 4 ومخرج 5 باتجاه الشرق، ونتجت عنه أضرار مادية لمركبته.

اقرأ أيضا

عاصفة ترابية تُسقط نخلة فوق سيارة مواطن بالرياض


الوسوم:, , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 232 ] نشر منذ 32 دقيقة

شكرا نجم

على اهتمامكم

وسرعة تجاوبكم

ترى الواقع يطل احيانا على الخيال الذي يطل على الإبداع

المهم تعوضوا صاحب السيارة

وتعززوا ثقة المؤمن فيكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.