عبد الإله السناني: أجري في العاصوف 70 ألف ريال بالساعة

الرياض(صدى):

كشف الفنان عبدالإله السناني عن أجره في الساعة في مسلسل العاصوف، موضحا أنه تراوح من 60 إلى 70 ألف ريال.

وأوضح السناني خلال برنامج مراحل مع علي العلياني، أنه عمل حوالي 4 إلى 6 ساعات بإجمالي 420 ألف ريال خلال مشاركته في الثلاثة أجزاء للمسلسل أي ما يبلغ مليون و260 ألف ريال، لافتا إلى أنه استلم المبلغ كاملاً.

وعن المقابل المادي من مسلسل الزاهرية، أوضح السناني أنه كان أقل من العاصوف، مشيرا إلى أنه لم يتجاوز 450,000 ريال.