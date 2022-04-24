عبد الإله السناني: أجري في العاصوف 70 ألف ريال بالساعة
كشف الفنان عبدالإله السناني عن أجره في الساعة في مسلسل العاصوف، موضحا أنه تراوح من 60 إلى 70 ألف ريال.
وأوضح السناني خلال برنامج مراحل مع علي العلياني، أنه عمل حوالي 4 إلى 6 ساعات بإجمالي 420 ألف ريال خلال مشاركته في الثلاثة أجزاء للمسلسل أي ما يبلغ مليون و260 ألف ريال، لافتا إلى أنه استلم المبلغ كاملاً.
وعن المقابل المادي من مسلسل الزاهرية، أوضح السناني أنه كان أقل من العاصوف، مشيرا إلى أنه لم يتجاوز 450,000 ريال.
#مراحل_عبدالاله_السناني | أجري في الساعة 70,000 ريال ولكن هذا المبلغ "مو كثير"@aa_alsinani@Ali_Alalyani#قناة_SBCpic.twitter.com/VHPpG7wm9E
— مراحل مع علي العلياني (@stvMarahel) April 24, 2022
اترك تعليقاً