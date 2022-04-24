حالة تؤدي لسجن وتغريم الزوجة المستفيدة من الضمان الاجتماعي

عادل الحربي(صدى):

كشف المحامي خالد الازوري، عن الحالات التي تصبح فيها الزوجة المستفيدة من الضمان الاجتماعي معرضة للسجن والغرامة.

وأوضح المحامي أن الزوجة تصبح معرضة للسجن والغرامة في حال تقديمها طلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي دون إضافة جميع أفراد الأسرة عند تقديم طلب المعاش، بحسب الوطن.

وضرب المحامي مثالا بقيام الزوجة بالتسجيل مع أبنائها دون إضافة زوجها، أو أي من الأبناء لوجود دخل لديهم قد يمنع من استحقاق معاش الضمان الاجتماعي، مبينا أن مثل هذا السلوك يعـد مخالفة بالحصول على الأموال من غير وجه حق.