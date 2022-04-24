خبير اقتصادي يقدم نصائح لتجنب الاحتيال المالي الإلكتروني

علي القحطاني (صدى):

وجه الخبير الاقتصادي عبدالله الربدي مجموعة نصائح، لتجنب التعرض لعمليات لاحتيال المالي الإلكتروني.

وشدد الربدي خلال برنامج الليوان، على أهمية عدم مشاركة الشخص لمعلوماته البنكية مع أي شخص أو جهة.

وقال الربدي: لا تشارك معلوماتك البنكية أو معلومات الدخول على حساباتك مع أي كائنا من كان، مشيرا إلى أن البنك والجهات الحكومية لن تطلب منك تلك المعلومات.

وتابع: المحتالون يحتاجون لأرضية مناسبة لحساب بنكي يستخدمونه كوسيط للتحويل منه خارج المملكة ويستغلون ناس لا تفهم ما يحدث، كما يحتاجون إلى ضحية ومعلومات الحساب الخاص به، لذلك تقطع الموضوع بعدم مشاركة المعلومات البنكية مع أي طرف.

وكشف الربدي عن تفاصيل تعرضه لمحاولة احتيال مالي الكترونية موضحا أن سيدة اتصلت به مدعية أنها تابعة لوزارة الاستثمار، وتحاول اقناعه بالاستثمار بألف ريال فقط، ثم أرسلت له رابطًا للدخول عليه ومن ثم تتم عملية الاحتيال بسرقة المعلومات.

لكي تحمي نفسك من الاحتيال المالي الالكتروني.. إليك نصائح عبدالله الربدي@almodifer#عبدالله_الربدي_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/WLC5YXinIx — الليوان (@almodifershow) April 23, 2022