بالفيديو.. الصرامي عن إعلامي طلب تعويضًا ضخمًا منه: هو شاكي ميسي؟

ماجد محمد(صدى):

أوضح الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، تفاصيل شكوى قُدمت ضده، من قبل أحد الإعلاميين، طالب فيها بتعويض قيمته 16 مليون ريال.

وقال سعود الصرامي، عبر قناة “24 الرياضية”: “أحد الإعلامين تداخل معنا، في موضوع كبير، والقناة التي كنت ضيف بها، ما قصرت وأعطوه فرصة للرد على ما أقوله لمدة 11 دقيقة”، لافتًا إلى أن هذا الإعلامي عندما شعر بالهزيمة أمام المشاهدين والهزيمة أمام كل الناس، وفشل في إقناعهم برأيه، تقدم بهذه الشكوى.

وأضاف: “تفاجأت بعدها بمكالمة يخبروني فيها بأن عليّ شكوى من هذا الإعلامي، كتبها في 11 ورقة”، متابعًا:” وعندما حُدد موعد للجلسة، وطلبوا ردي على ما ورد بالشكوى قلت: ” معقول يتداخل معنا ونجلس ونتناقش ويقول رأيه وأنا أقول رأيي وفي الأخير يروح يشكيني ويبغى 16 مليون، مبلغ كبير، هو شاكي الصرامي ولا ميسي؟”.

وأشار “الصرامي” إلى أن الجهات المسؤولة أنصفته وانتهت الشكوى بالحفظ، مؤكدًا أنه لم يتهمه بشيء يمسه في سمعته ولا كرامته ولا في شرفه ولم يتلفظ ولو بعبارة.