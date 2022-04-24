نصائح لمرضى الربو عند هطول الأمطار

الرياض(صدى):

كشفت وزارة الصحة، عن مجموعة من النصائح التي يجب على مرضى الربو الالتزام بها عند هطول الأمطار، وذلك تزامناً مع استمرار هطول أمطار على عدد من مناطق المملكة.

وأوصت الوزارة مرضى الربو بضرورة تجنّب المطر والهواء البارد؛ لأنهما من مهيجات الربو، والحرص على تغطية الرأس والفم والأنف عند الاضطرار للخروج، إلى جانب حمل البخاخ الإسعافي “موسع الشعب”، وحمل البخاخ الوقائي إذا وصفه الطبيب المعالج.

وأكدت على أهمية التوجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال عدم الاستجابة للبخاخ الإسعافي، أو تفاقم الأعراض وعدم القدرة على التنفس أو الكلام، أو حدوث ازرقاق في الأطراف والشفتين واللسان.