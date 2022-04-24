مستشار أسري: أخطر الحوارات الزوجية هى التي تتم عبر الرسائل النصية

الرياض(صدى):

أكد الدكتور عبدالله السلمان المستشار الأسري، أن أخطر الحوارات الزوجية والأسرية هى التي تمم عبر الرسائل النصية بواتساب وتليجرام وغيرهما.

وقال “السلمان” إن كان هناك سوء تفاهم وتم الحوار من خلال الرسائل النصية ستتاقم المشكلات وتتعقد؛ بسبب التفسيرات المحتملة لبعض العبارات المتبادلة وردود الفعل غير المدروسة.

ودعا المستشار الأسري بالتوقف عن استخدام تلك الوسائل واتباع النقاشات الحاسمة من أجل حل المشكلة بين الطرفين حتى لا تتفاقم.