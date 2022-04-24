بالفيديو.. تبرع تطلق خدمة زكاة الفطر

الرياض(صدى):

دشنت المنصة الوطنية للتبرعات “تبرع”، اليوم الأحد، خدمة زكاة الفطر، بهدف إخراجها بطريقة آمنة وموثوقة، ولضمان سرعة وصولها لمستحقيها، وذلك تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وقال الرئيس التنفيذي للمنصة، بدر الخنبشي، أن الخدمة تأتي ضمن مشروع زكاة الفطر الموحد الذي أطلقته الوزارة، مضيفاً أنه سيتم إيصال الزكاة لمستحقيها في وقتها الشرعي، وعدم إيصالها لغير المستحقين.

وأوضح “الخنبشي” أن الخدمة تساهم في منع السوق السوداء للأرز، وتنظيم سوق زكاة الفطر عبر التعاون مع 372 جمعية وفق أتمتة وبيانات واضحة، كما يتم التحقق من أحقية المستفيد في الزكاة وفق خطوتين.

وأضاف أنه يمكن للمزكي أن يوكل المنصة من الآن حتى وقت إخراجها، وستقوم بربط جميع الأطراف ذات العلاقة ومنها مجالس الجمعيات الأهلية والجمعيات التابعة لها، حتى تستطيع المنصة معرفة عدد الأسر المستحقة التابعة لكل جمعية.