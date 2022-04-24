طريقة قدوم المعتمرين المقيمين بدول الجوار إلى المملكة عبر المنافذ البرية

مكة المكرمة(صدى):

أكدت وزارة الحج والعمرة، أنه يمكن للمُعتمر المُقيم في دول الجوار القدوم إلى المملكة عبر المنافذ البرية بسيارته الخاصة أو المُستأجرة.

وتفاعلت الوزارة، مع استفسار من شخص مقيم بإحدى الدول الخليجية عن إمكانية قدومه إلى المملكة بسيارة تخص شخصاً آخر.

وأوضحت الوزارة، أن السماح بهذا الأمر مُرتبط بوجود تأشيرة فعالة للمُعتمر المُقيم بدول الجوار لدخول المملكة، منوهةً إلى أنه يمكن المرور من المنفذ البري بوسائل النقل المُرخصة للوكلاء الخارجيين فقط.