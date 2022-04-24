النقل والخدمات اللوجستية تهدف للوصول بالمملكة للمركز السادس عالميًا

الرياض(صدى):

تسهم الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، في تحقيق رؤية المملكة 2030، والوصول بها إلى المركز السادس عالمًيا في جودة الطرق، حيث عملت على التطوير الشامل للطرق ورفع مستوى السلامة ونشر الحلول التقنية الحديثة.

كما أنها تستهدف خفض الوفيات في عام 2030 إلى أقل من 8 حالات لكل 100 ألف شخص، حيث شهدت في الأعوام الماضية انخفاضاً ملحوظاً في إجمالي الوفيات على الطرق، في عام 2016 كانت الوفيات تقدر بـ28.8 حالة.

وانخفضت في عام 2017 إلى 23.4 حالة، وفي عام 2018 إلى 17.6 حالة، وفي عام 2019 وصلت إلى 16.8، حتى وصلت في عام 2020 إلى 13.2 حالة، حيث تم تجاوز المستهدف الذي تم وضعه في عام 2021 والذي كان يُقدر بـ 15 حالة.

وتشدد الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية جهودها بعزم في خفض الوفيات لتعزيز جودة الحياة للمواطن والمقيم، وتشمل إستراتيجيتها أيضًا توفير خيارات تنقل آمنة، بمستوى عالٍ من الجودة والسلامة.