مدينة الملك سعود الطبية تعلن صرف 560 ألف وصفة علاجية

الرياض(صدى):

قدمت مدينة الملك سعود الطبية 560 ألف وصفة علاجية لـ 975 مستفيدًا، خلال الربع الأول من عام 2022م.

وفُعّل خلال الفترة نفسها عيادة تقييم علاجيات الغدد الصماء تحت إشراف الصيادلة السريريين من ذوي الاختصاص وتُعد الأولى من نوعها على مستوى وزارة الصحة لإدارة الأمراض المزمنة بما فيها أمراض الغدد الصماء عمومًا وغير مقتصرة على السكري.

كما أقيمت ندوة التحديثات العلاجية للمدينة 2022، ناقشت المستجدات بعد الجائحة عن العلاجات الناشئة والجديدة، بمشاركة 18 متحدثًا.