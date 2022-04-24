3 وصفات طبيعية للقضاء على رائحة العرق
تعد رائحة العرق القوية من أكثر الأشياء المزعجة والمحرجة لدى الكثير منّا، وخاصّةً مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، لذلك إليكِ بعض بعض الوصفات التي يمكنكِ الاستفادة منها :
1- زيت الكمون الأسود الهندي: يساعد في القضاء على الالتهابات والتعرّق، فقط ضعي الزيت تحت إبطيكِ بعد أن تأخذي دوش.
2- خل التفاح: يكفي أن تغسلي تحت إبطيكِ بالماء وبقطعة قماش ضعي خل التفاح على المناطق التي تتعرّق بشكل زائد.
3- شاي القصعين: يعتبر شاي القصعين أفضل علاج للتعرّق الزائد، لذلك يمكن أن يساعد أيضاً على محاربة التعرّق خلال الليل، لذلك اشربي ليتر من هذا الشاي لمدة أسبوعين كل يوم.
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