3 وصفات طبيعية للقضاء على رائحة العرق

أميرة خالد(صدى):

تعد رائحة العرق القوية من أكثر الأشياء المزعجة والمحرجة لدى الكثير منّا، وخاصّةً مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، لذلك إليكِ بعض بعض الوصفات التي يمكنكِ الاستفادة منها :

1- زيت الكمون الأسود الهندي: يساعد في القضاء على الالتهابات والتعرّق، فقط ضعي الزيت تحت إبطيكِ بعد أن تأخذي دوش.

2- خل التفاح: يكفي أن تغسلي تحت إبطيكِ بالماء وبقطعة قماش ضعي خل التفاح على المناطق التي تتعرّق بشكل زائد.

3- شاي القصعين: يعتبر شاي القصعين أفضل علاج للتعرّق الزائد، لذلك يمكن أن يساعد أيضاً على محاربة التعرّق خلال الليل، لذلك اشربي ليتر من هذا الشاي لمدة أسبوعين كل يوم.