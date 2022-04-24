النيابة العامة تشدد على المسؤولية الجزائية لكل من شارك أو تعاطى المخدرات

الرياض(صدى):

أوضحت النيابة العامة أن المسؤولية الجنائية المترتبة على ارتكاب الأضرار الجسيمة للمخدرات والمؤثرات العقلية تقع على عاتق متناولها وكل من شارك في تناولها أو تعاطيها.

وذكرت النيابة العامة، إن مادة “الشبو” المحظورة والمؤثرة عقلياً تعرف باسم “الميثامفيتامين” وهي مدرجة في الفئة (ب) من الجدول الثاني المرافق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المدرجة في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1971، والتي تعرف بالقائمة الخضراء وتصدر عن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات.

وقالت أن مادة الشبو تشتهر بعدة أسماء هي “الشبو”، و”الكريستال ميث”، و”الآيس”، و”الثلج” و”جلاس”، مبينةً أن طرق تناولها تتمثل في الاستنشاق عن طريق الأنف، والحقن، والتدخين، والبلع، لافتة إلى أن أعراض تعاطي الشبو تشمل فقدان الوزن والشهية، واتساع حدقة العين، وعدم النوم لفترات طويلة، وكذلك حدوث حركة لا إرادية بالوجه.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى نوبات غضب حادة، والتقلب المزاجي، والهلوسة السمعية والبصرية، وتسوس الأسنان الشديد وتساقطها، وارتفاع معدل التنفس وضربات القلب، وحكة الجلد، وجفاف الفم وشحوب الجلد، وارتكاب سلوكيات وأخلاقيات شائنة، واقتراف جرائم مروعة.

وتتمثل الأضرار الصحية لمادة الشبو، في فقدان الذاكرة، وفرط النشاط، والسلوك العدواني، والعصبية، والعنف وثرثرة الكلام، واضطرابات نفسية وجسدية، بالإضافة إلى الإصابة بمرض الذهان، وظهور علامات الشيخوخة مبكراً، وتدمير خلايا المخ، والإصابة بأمراض القلب والسكتات القلبية والوفاة.