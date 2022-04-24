معمر الإرياني: الحوثيون عطلوا أول رحلة طيران تجارية من مطار صنعاء

فهمي محمد(صدى):

صرح معمر الإرياني وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، بأن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تتحمل مسؤولية تعطيل أول رحلة طيران تجارية من مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة الأردنية عمّان.

وأوضح “الإرياني” في تغريدات له عبر “تويتر”، أن الرحلة كانت مقررة ذهابًا وعودة حيث كانت ستنطلق يوم الأحد 24 إبريل، وذلك بسبب عدم التزام الحوثي بالاتفاق الذي ينص على اعتماد جوازات السفر الصادرة عن الحكومة الشرعية.

وذكر أن الحكومة وافقت على سفر 104 ركاب في أول رحلة من مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة الأردنية عمان إلا أن مليشيا الحوثي رفضت.

وأكد أن الحوثيون يخططون لاستغلال الرحلات خلال شهري الهدنة لتهريب العشرات من قياداتها وقيادات وخبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني بأسماء وهمية ووثائق مزورة.

وطالب “الإرياني” المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف التلاعب بهذا الملف الإنساني، والتعجيل بإطلاق الرحلة تنفيذاً لبنود إعلان التهدئة برعاية أممية.