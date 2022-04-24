التجارة تدشن جولات رقابية على صالات السيارات

الرياض(صدى):

دشنت الفرق الرقابية لوزارة التجارة جولات تفتيشية على صالات ومعارض السيارات في مختلف مناطق المملكة، لرصد مخزونها مقارنة بالوكالات وضبط أي ممارسات بيع سلبية لديها .

وشملت الجولات مستودعات المعارض ومخزونها، وحصر أعداد السيارات الجديدة لدى صالات ومعارض السيارات، وجمع بياناتها الرسمية ومصادرها، وأنواعها بالإضافة إلى؛ تسعيرات بيعها.

ويُذكر أن الفرق الرقابية بدأت جولاتها منذ الأسبوع الماضي،في مختلف المدن والمحافظات على الموزعين للوكالات والمعارض وصالات العرض للتحقق من جميع الممارسات التجارية.