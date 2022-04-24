شركة مستحضرات تجميل تفضح طليقة جوني ديب

أميرة خالد(صدى):

فضحت شركة مستحضرات تجميل عالمية ادعاءات آمبر هيرد ضد زوجها السابق الفنان العالمي جوني ديب والتي تتمه فيها بتعنيفها وتعرضها للضرب منه.

وزعمت “هيرد” أنها استخدمت منتجات شركة مستحضرات التجميل لإخفاء آثار الضرب والتعذيب الذي زعمت التعرض له على يد «ديب».

وردت الشركة “Milani” على إدعاءات آمبر هيرد حيث نشرت مقطع فيديو على “تيك توك”، أوضحت فيه كذب ادعاءات هيرد

وذكرت الشركة أنها بدأت في طرح منتجاتها في بداية عام 2017، في حين أن علاقة جوني ديب وزوجته استمرت ما بين عامي 2015 و2017.

وما زالت قضية جوني ديب وزوجته السابقة آمبر هيرد محط أنظار العالم بعد اتهام كلاً منهما للآخر بالعنف تجاه الآخر والتشهير.