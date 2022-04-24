السوق العقارية تستعيد نشاطها وتسجل ارتفاعًا بنسبة 5.6 %

الرياض(صدى):

توصلت السوق العقارية بالمملكة لاستعادة جزءًا من نشاطها بنهاية الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك، ليسجل نشاطها الأسبوعي ارتفاعا 5.6 %، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق 15.7%.

وعلى اثره استقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 4.2 مليار ريال،

وتضمن الارتفاع في قيم صفقات السوق كافة القطاعات الرئيسة، حيث سجل القطاع السكني ارتفاعا 5.0 %.

كما استقرت قيمة صفقاته الأسبوعية نتيجة لذلك عند أدنى من 2.5 مليار ريال “58.5 %، وارتفع القطاع التجاري 3.3 %، واستقر قيمة صفقاته الأسبوعية عند مستوى 1.4 مليار ريال “33.2%.

وارتفع بوتيرة أسرع إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي 20.9 %، ليستقر إجمالي صفقاته الأسبوعية إلى 347 مليون ريال “8.2 % .