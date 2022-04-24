شقيقة معنفة جدة تكشف تفاصيل جديدة عن حالتها

جدة(صدى):

أكدت شقيقة المرأة المعنفة من قِبل زوجها في جدة أن شقيقتها ترقد بمستشفى شرق المدينة، مُشيرة إلى أن حالتها الصحية حرجة نتيجة العنف الذي تعرضت له من زوجها.

وأفادت بفقدانها البصر بعينها اليمنى، إضافة لكسور في الظهر والجمجمة والرأس والأنف والضلوع، قائلةً:” أن الجاني مارس بحق ضحيته أبشع أنواع العنف، حيث تلذذ بتعذيبها عبر تشويه وجهها وقطع لسانها وإصبعها”.

وأضافت:” أن الضحية تعرضت للعنف منذ أسبوع تقريباً، مشيرة إلى أن المتهم حاول التستر على فعلته، حتى أبلغ أحد أفراد العائلة الشرطة والإسعاف”.

وقالت :”أن الأشهر الأربعة الأخيرة كانت شهدت تعنيفاً كبيراً من الزوج لزوجته شمل ربطها قبل شهرين وحلق شعر رأسها وحاجبيها، وحين حاولت الهروب منه لمنزل عائلتها هددها بقتل أحد أبنائها”.

ويذكر أن الجهات الأمنية كانت تلقت من أحد المستشفيات بمحافظة جدة، أنباء عن قدوم امرأة تعرضت لاعتداء جنائي باستخدام آلة حادة، وقامت جهة الضبط باستيفاء إجراءات الاستدلال الأولية وإحالة القضية للنيابة العامة.

وكانت صحيفة صدى ” الالكترونية ” نشرت في وقت سابق خبر القبض على المواطن الذي اعتدى بالضرب على زوجته وحبسها داخل المنزل، مما أدى إلى تعرضها لإصابات.

إقرأ أيضا: