الإفراط في تناول المسكنات يؤدي لتفاقم الصداع

أميرة خالد(صدى):

يلجأ العديد من الأشخاص لتناول المسكنات من أجل التخلص من آلام الصداع إلا أن ما لا يعلمه البعض أن الأفراط في تناول المسكنات قد يؤدي لتفاقم حالات الصداع.

وكشفت دراسة نرويجية حديثة أن واحد من كل 50 شخصًا في المملكة المتحدة أشار إلى أن صداعهم ناتج عن مسكنات الألم.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مارك بورتر أن ذلك يسمي بصداع الافراط استخدام الأدوية، ويعرف بأنه صداع مزمن ينتج عن الإفراط في استخدام أدوية الصداع الحاد أو المصحوب بأعراض ويستمر بسببها.

كما أوضح هذا النوع يميل إلى التأثير على الأشخاص الذين يتناولون المسكنات العادية للصداع فقط وليس لحالات أخرى مثل التهاب المفاصل.