مرسيدس تكشف عن السعر الجديد لسيارة AMG GT4 الهجين

أميرة خالد(صدى):

كشفت شركة مرسيدس بنز الألمانية عن استعدادها لإطلاق سيارتها الجديدة AMG GT4 الهجين في الأسواق هذا الصيف بسعر يبدأ من 197 ألف و600 يورو (ثلاثة ملايين و954 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

وأفادت بأن سيارتها AMG GT4 الهجين رباعية الأبواب تنطلق بقوة 620 كيلووات/843 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 1400 نيوتن متر.

ويبلغ معدل استهلاك السيارة من الوقود حوالي 7.9 لتر/100 كلم، وبسبب هذه القوة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 2.9 ثانية، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 316 كلم/س.

وأوضحت الشركة أن المحرك الكهربائي يعتمد بقوة 150 كيلووات/205 حصان على بطارية سعة 6.1 كيلووات ساعة، تبلغ بها السيارة مدى السير 12 كلم.