المسابقات تتجه لنقل لمباراتي الأهلي أمام أبها والرائد بدوري المحترفين 

ماجد محمد(صدى):

تتجه لجنة المسابقات باتحاد القدم، بالتنسيق مع وزارة الرياضة، لنقل مباراتَين للأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتدرس لجنة المسابقات لنقل مواجهة الأهلي أمام أبها في الجولة الـ 27، والرائد في الجولة الـ 29 من دوري المحترفين إلى مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة بدلًا من ملعب الأمير عبد الله الفيصل، وفق “الرياضية”.

وجاء قرار “المسابقات”، لانشغال ملعب الفيصل بموسم جدة، الذي تنطلق فعالياته أول أيام عيد الفطر، حيث يحتضن الملعب عددًا من أنشطة الموسم، الذي يستمر شهرين.

وكانت إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، اختارت ملعب الأمير عبد الله الفيصل لمباريات فريقها الأول لكرة القدم “على أرضه” بعد افتتاحه بداية الموسم الجاري.