محمد صلاح: يوم رحيلي عن ليفربول سيكون حزينًا

وكالات(صدى):

أدلى محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، بتصريحات جديدة حول تجديد تعاقده مع “الريد” والذي تنتهي مدته خلال الموسم المقبل 2023

قال “صلاح” في حواره مع موقع “fourfourtwo”: “إن اللعب في أجواء الآنفليد وسط جماهير ليفربول بالطبع يجعلك عاطفيا”.

وتابع حديثه: “رؤية المشجعين دائما خلفي واللافتات وأغنيتي التي دائما يرددونها، كلها أمور عظيمة، ستكون لحظة حزينة حقا حال رحيلي عن ليفربول” .

أما عن فشل مفاوضات التجديد مع ليفربول، أضاف “صلاح”: “الأمر لا يتعلق بالمال، ويوم مغادرتي ليفربول سيكون يوما حزينًا حقًا “.