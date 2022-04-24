محمد صلاح: يوم رحيلي عن ليفربول سيكون حزينًا
أدلى محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، بتصريحات جديدة حول تجديد تعاقده مع “الريد” والذي تنتهي مدته خلال الموسم المقبل 2023
قال “صلاح” في حواره مع موقع “fourfourtwo”: “إن اللعب في أجواء الآنفليد وسط جماهير ليفربول بالطبع يجعلك عاطفيا”.
وتابع حديثه: “رؤية المشجعين دائما خلفي واللافتات وأغنيتي التي دائما يرددونها، كلها أمور عظيمة، ستكون لحظة حزينة حقا حال رحيلي عن ليفربول” .
أما عن فشل مفاوضات التجديد مع ليفربول، أضاف “صلاح”: “الأمر لا يتعلق بالمال، ويوم مغادرتي ليفربول سيكون يوما حزينًا حقًا “.
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