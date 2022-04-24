شاهد.. مواطن يكشف عن دخله الشهري من تطبيقات نقل الركاب

الرياض(صدى):

كشف أحد العاملين في تطبيقات نقل الركاب حمد الهاجري، عن راتبه الشهري من تطبيقات نقل الركاب.

وقال حمد الهاجري:”متوسط دخل العامل في تطبيقات نقل الركاب يتراوح بين 15 إلى 18 ألف شهريا”، موضحا أنه يعمل لمدة 12 ساعة يوميا.

يذكر أن المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل صالح الزويد، أوضح أن أكثر من 800 ألف سعودي وسعودية يعملون في تطبيقات نقل الركاب بالمملكة، لافتا:” خلال عام 2021 قدم العاملون في النشاط أكثر من 65 مليون رحلة، بمعدل 180 ألف مستفيد من هذه التطبيقات”.