بالفيديو.. خبير اقتصادي: أفضل وقت للشراء هو وقت الأزمات
قال الخبير الاقتصادي عبدالله الربدي أن دائمًا هناك وقت للشراء، ولكن الأفضل هو وقت الأزمات والتخفيضات.
وأضاف: “عندما يكون الناس كلها طامعة والسوق يواصل الارتفاع بشكل كبير وبصورة متوالية، يصبح هذا أفضل وقت للبيع”.
وأوضح” الربدي ” خلال مداخلة على برنامج “ليوان” أن الثقة مطلوبة في سوق الأسهم قائلاً:” انتبه أن تكون جازم، السوق ما في شيء اسمه جازم ، لا تجزم ولكن خلي عندك ثقة برأيك وراجع قراراتك” .
الثقة ميزة أم عيب في سوق الأسهم؟.. عبدالله الربدي يُجيب@almodifer#عبدالله_الربدي_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/sACBYM3LPO
— الليوان (@almodifershow) April 24, 2022
ما هو أفضل وقت للشراء وأفضل وقت للبيع في سوق الأسهم؟.. عبدالله الربدي يوضح@almodifer#عبدالله_الربدي_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/nOOfzjMdR6
— الليوان (@almodifershow) April 24, 2022
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