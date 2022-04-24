بالفيديو.. خبير اقتصادي: أفضل وقت للشراء هو وقت الأزمات

علي القحطاني(صدى):

قال الخبير الاقتصادي عبدالله الربدي أن دائمًا هناك وقت للشراء، ولكن الأفضل هو وقت الأزمات والتخفيضات.

وأضاف: “عندما يكون الناس كلها طامعة والسوق يواصل الارتفاع بشكل كبير وبصورة متوالية، يصبح هذا أفضل وقت للبيع”.

وأوضح” الربدي ” خلال مداخلة على برنامج “ليوان” أن الثقة مطلوبة في سوق الأسهم قائلاً:” انتبه أن تكون جازم، السوق ما في شيء اسمه جازم ، لا تجزم ولكن خلي عندك ثقة برأيك وراجع قراراتك” .