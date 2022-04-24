إدارة الشباب تدرس استمرار سوموديكا

ماجد محمد(صدى):

أبانت مصادر صحفية، بأن إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، تدرس بجدية استمرار المدرب الروماني ماريوس سوموديكا، مدربًا للفريق الأول، في منافسات الموسم الرياضي الجديد (2022-2023).

وأوضحت المصادر ذاتها رغبة الإدارة ومدرب الشباب في تجديد العقد، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، أي بعد نحو شهر، عقب النتائج الإيجابية التي حققها المدرب في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وأفادت بأن الإدارة ستجلس مع المدرب من أجل التفاوض على بقائه مديرًا فنيًّا للفريق، بعد نهاية دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.