أميرة خالد(صدى):

تتطلب الأعشاب والخضراوات الكثير من الخطوات لتنظيفها وتجفيفها قبل تحضير أطباق السلطة حتى تكون صحية، وتعتبر سلطة الزعتر الأخضر هي واحدة من الوصفات المميزة والشهية، لذلك إليكِ أفضل طريقة لتنظيف الزعتر من الأتربة والرواسب .

1. جهّزي كمية الزعتر الاخضر التي ترغبين بتنظيفها.

2. تخلصي من الاوراق الصفراء وتلك التي قد تكون تعرّضت للتلف.

3. أزيلي أوراق الزعتر الاخضر ثم ضعيها في مصفاة.

4. ضعي المصفاة فوق وعاء، ثم إغسلي الزعتر الاخضر بالماء البارد الجاري للتخلص من أكبر كمية ممكنة من الأتربة.

5. ارفعي المصفاة، وتخلصي من ماء الزعتر الذي يحتوي على الأتربة.

6. لا تقومي ابداً بسكب الماء فوق أوراق الزعتر حيث أن الاتربة ستبقى فيها بهذه الحالة.

7. كرري عملية غسل الزعتر أكثر من مرة.

8. ضعي الزعتر في وعاء واغمريه بالماء ثم أضيفي القليل من الخلّ الابيض.

9. انقعي الزعتر بالماء والخلّ الابيض لمدة نصف ساعة.

10. ارفعي اوراق الزعتر من الماء واعصريها جيداً للتخلص من أكبر قدر ممكن من الماء.

11. ومن ثم افردي اوراق الزعتر على قطعة قماش كبيرة ووزعيها جيداً واتركيها حتى تجف.

12. يمكن استخدام الزعتر مباشرةً في هذه المرحلة لتحضير السلطات.