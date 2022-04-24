شاهد..قصة انتشار وجبة الغبقة في الشرقية والخليج

الشرقية(صدى):

تعد الغبقة إحدى وجبات شهر رمضان التي تقع بين وجبة الإفطار والسحور، حيث يحرص الأهالي في المنطقة الشرقية وبعض دول الخليج على إقامتها خلال العشر الأواخر في رمضان.

ولا تزال العائلات الشرقية، محافظة على هذه العادة الرمضانية، فهي تقليد تعارفت عليه مجتمعات دول الخليج واعتادت على إحيائه منذ مطلع القرن العشرين.

وتلتقي العائلات برفقة الأصدقاء والجيران لتعزيز الروابط الاجتماعية في شهر رمضان، حيث تكون الوجبة غنية بالأطباق الرمضانية والشعبية، ومع انتشار ثقافة المطاعم والخيم الرمضانية أصبحت الكثير من الجهات الحكومية تدعو منسوبيها إليها.