فوائد نبتة الأسد السحرية

أميرة خالد(صدى):

تتميز عشبة رجل الأسد أو عباءة السيدة أو حاملة الندى بفوائدها الصحية الكثيرة، وتعد من الاعشاب المعمرة التي تنتمي إلى الفصيلة الوردية.

وتحتوي على حمض الساليسيليك والعديد من الزيوت الطيارة، مما يجعلها عشبة ملائمة للعديد من الاستخدامات، لذلك إليكِ أهم الفوائد الصحية لنبتة رجل الأسد.

1- تساهم في خسارة الوزن: يساعد شرب شاي عشبة رجل الأسد في خسارة الوزن، ذلك لأنها تساعد على خفض السكر في الدم مما يساعد على التقليل من كمية المأكولات التي يطلبها الجسم.

2- تحمي من اضطرابات المعدة: تقي نبتة رجل الأسد من جرثومة المعدة، لاحتواءها على مضادات أكسدة فعّالة في محاربة هذه الأنواع من البكتيريا.

3- تقي من الإصابة بداء السكري خاصةً النوع الثاني:

يساعد شرب شاي نبتة رجل الأسد على خفض مستوى السكر بالدم، وبالتالي الوقاية من داء السكري النوع الثاني.