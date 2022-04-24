شاهد.. معتمرون مصريون يعبرون عن مشاعر الطمأنينة والروحانية التي تعم أرجاء المسجد النبوي
عبر معتمرون مصريون عن مشاعر الطمأنينة والروحانية التي تعم أرجاء المسجد النبوي في شهر رمضان.
وقال المعتمرون المصريون، إنهم يشعرون بالراحة والطمأنينة كأنهم في بيتهم ووسط أهلهم، مبدين سعادتهم بزيارة المسجد النبوي.
وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعلنت عن فتح أكثر من 100 باب لتسهيل دخول وخروج المعتمرين و المصلين من وإلى المسجد الحرام.
فيديو | زوار من #مصر يعبرون عن مشاعر الطمأنينة والروحانية التي تعم أرجاء #المسجد_النبوي في شهر #رمضان المبارك #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/ZSPoIvQUsE
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 24, 2022
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