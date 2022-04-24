المملكة تحصد 3 ميداليات في أولمبياد شمال البلطيق للفيزياء

الرياض(صدى):

حصد 3 طلاب من طلبة المملكة 3 ميداليات فضية وبرونزيتين، في أولمبياد شمال البلطيق للفيزياء 2022، الذي استضافته دولة أستونيا خلال الفترة من 22 إلى 24 أبريل الجاري.

وكانت الميدالية الفضية من نصيب الطالب صادق العباد من تعليم الرياض، بينما حصل الطالب جواد السيف من تعليم الشرقية على الميدالية البرونزية، في حين حصدت الطالبة لمى الأهدل من تعليم جدة على الميدالية البرونزية.

يذكر أن هذا الإنجاز يعد امتداداً لسلسلة الإنجازات العلمية في المسابقات الدولية التي تشارك فيها المملكة، وثمرة للجهود والعلاقة التكامليّة بين وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع وشركائهما الاستراتيجيين.